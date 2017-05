Für einen besseren Start ins Leben

10.05.2017, 12:30 Uhr

Niederschwellige Unterstützung

„Die erste Zeit mit einem neugeborenen Baby kann oft sehr herausfordernd sein, besonders wenn die nötige Unterstützung fehlt. wellcome wirkt durch den unmittelbar in der Familie aufsuchenden Charakter stark präventiv und kann somit verhindern, dass aus Stress Überforderung wird“, erklärt Manuela Summer, wellcome-Projektleiterin Salzburg. Die Hilfe soll niederschwellig, rasch und unbürokratisch erfolgen. Die freiwilligen Mitarbeiterinnen entlasten die Familie in den ersten Monaten nach der Geburt. Ein- bis zweimal pro Woche unterstützen sie die Familie jeweils für zwei bis drei Stunden.Für diese Hilfe werden bis zu sieben Euro pro Betreuungsstunde berechnet. Je nach Einkommen sind Ermäßigungen möglich. Die Stadt Salzburg fördert das Projekt finanziell. Die Caritas bittet um Spenden, um Familien zu unterstützen, die sich wellcome nicht leisten können.Der Stützpunkt wellcome ist im Bewohnerservice Lehen in der Strubergasse 27A angesiedelt.