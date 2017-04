Genuss, der einfach jede Kalorie wert ist

26.04.2017, 10:35 Uhr

Das Stadtblatt hat sich auf die Suche nach köstlich-süßen Schokoladetorten gemacht

SALZBURG. Nachdem der Frühling noch auf sich warten lässt und die Sonne spärlich für unser sonniges Gemüt sorgt, müssen wir uns wohl oder übel Alternativen suchen. Und was gäbe es Feineres als köstlich-süße Schokoladetorten, die nicht nur wunderbar schmecken, sondern auch noch unserer Seele guttun? Das Stadtblatt hat sich deshalb in sechs Cafés und Konditoreien nach Schokoladetorten – im Stil der bekannten Sachertorten – umgeschaut und diese auf Optik und Geschmack getestet. Eines gleich vorweg: Schokoliebhaber und Naschkatzen kommen in der Mozartstadt voll auf ihre Kosten, denn neben den Schokotorten findet sich in jedem der sechs Cafés eine große Auswahl an anderen süßen Köstlichkeiten in den Vitrinen. Zum Testsieger kürten die Stadtblatt-Tester die Schokoladetorte aus dem Café Bazar: Diese überzeugte durch die wunderbar schokoladige und zart schmelzende Glasur und die fruchtig-frische Marmelade. Obwohl alle der getesteten Schokotorten köstlich schmeckten, sind vor allem jene aus dem Café Fingerlos und dem Café Classic ob ihres tollen Geschmacks besonders hervorzuheben. Für jene, die nach dem Motto "wås wiegt, des håts" leben, haben wir den Preis für 100 Gramm der süßen Köstlichkeiten ausgerechnet: Am wenigstens investieren muss man dabei im Café Fingerlos, wo man für 100 Gramm 2,86 Euro bezahlt, gefolgt vom Café Mozart (2,94 Euro), Classic (3,06 Euro), Fürst (3,22 Euro), Bazar (3,55 Euro) und dem Café Tomaselli mit 3,86 Euro pro 100 Gramm.

Café Bazar

Unser Testsieger: Die Schokoladetorte vom Café Bazar überzeugte mit ihren 107 Gramm optisch wie geschmacklich auf ganzer Linie. Die Schokolade schmolz zart im Mund und schmeckte wunderbar schokoladig. Der fluffig-frische Teig wurde toll ergänzt von der fruchtig-frischen Marmelade.

Café Classic

Sehr fein präsentierte sich die Schokoladetorte mit ihren 124 Gramm aus dem Café Classic am Makartplatz. Die Glasur in etwas festerer Konsistenz überzeugte mit einem sehr schokoladigen Geschmack, auch der Teig und die Marmelade schmeckten frisch.

Café Fingerlos

Die Schokoladetorte aus der Konditorei Fingerlos hatte mit ihren 119 Gramm auch noch ein Detail in Form einer knusprigen kleinen Schokolade-Kugel zu bieten. Die Schoko-Glasur war reichlich, der Teig war fester, aber schmeckte gut.

Café Fürst

Die 118 Gramm schwere Schokoladetorte von der Konditorei Fürst präsentierte sich den Testern optisch wie handwerklich einwandfrei. Schoko-Glasur und Teig waren geschmacklich sehr fein, von der Konsistenz her eher kompakt und fest. Die Marmelade blieb eher im Hintergrund.

Café Mozart

Mit ihren 126 Gramm war die Schokoladetorte vom Café Mozart in der Getreidegasse die schwerste unter den sechs getesteten Schokotorten. Der Teig schmeckte fluffig-weich und die sehr weiche Schokolade-Glasur war geschmacklich gut.

