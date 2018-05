Gewinnen Sie eine "Best of" CD der Meissnitzer Band

03.05.2018, 09:24 Uhr

Eine brandneue Single und eine "Best of" CD der Meissnitzer Band aus Abtenau ist erschienen

ABTENAU (tres). Mit im Gepäck hat die Meissnitzer Band aus Abtenau ab sofort ihre brandneue Single „Mei Tog“.Ganz besonders freut sich die Salzburger Band aber auf ihr 13. Album, das soeben veröffentlicht wurde. Das brandneue „Best of“ Album der Band enthält 40 Songs aus der mittlerweile 22-jährigen Bandgeschichte. Als besonderes Zuckerl gibt es acht unveröffentlichte Songs. Die handgemachte "MundARTmusik" behandelt Themen aus allen Lebenslagen, mal tiefsinnig, gefühlvoll, dann wieder rockig und frech, "wie das Leben eben so spielt", meint Frontfrau Christiane Meissnitzer.

Live gibt es die neuen Songs im Bundesland Salzburg zu hören: am 8. Juni in Fürstenbrunn bei Grödig, am 16. Juni auf der Seebühne Seeham, am 13. Juli in St. Michael im Lungau oder am 11. August auf der Burg Golling.Die Meissnitzer Band verlost über die Bezirksblätter 2 "Best of" CDs unter allen Teilnehmern an diesem Gewinnspiel. Das Zufallslos entscheidet, die Gewinner werden schriftlich verständigt. Viel Glück!