08.05.2017, 14:26 Uhr

Gratis Einschulung beim Happylab

SALZBURG (lg). Jeden Mittwoch finden im "Happylab" beim Techno 5, Eingang neben Parkgarage um 19 Uhr kostenlose Führungen und um 20 Uhr Einschulungen zu den Geräten statt. Am 17. Mai findet eine kostenlose Schneidplotter-Einschulung statt, am 24. Mai eine Lasercutter-Einschulung und am 31. Mai eine 3D-Drucker-Einschulung.

