Hand.Kopf.Werk – 85 Betriebe zeigen Kreativität

SALZBURG. Tradition und Moderne zu verbinden – das ist das Ziel der Handwerksbetriebe in der Salzburger Altstadt. In einer Art Handwerks- und Designfestival, genannt Hand.Kopf.Werk., werden die kreativen Handwerker mit ihren unterschiedlichen Aktivitäten vor den Vorhang geholt. Allerorts öffnen sich wieder die Türen von Werkstätten, Manufakturen, Galerien, Agenturen und Ateliers: bereits zum vierten Malfindet das Handwerks- und Designfestival "Hand.Kopf.Werk" von 3. bis 20. Mai statt. Die Frage nach der Herkunft der Produkte wird beantwortet, der bewusste Umgang mit Ressourcen und handwerkliches Können werden gezeigt. Kunst und Kultur sind in der Salzburger Altstadt seit Jahrhunderten zuhause und in den altehrwürdigen Mauern wird kreative Offenheit gelebt.

85 Unernehmen und Institutionen bieten mehr als 150 Veranstaltungsformate von A wie Ausstellung bis Z wie Zuckerlprudktion – und das größtenteils kostenfrei!jeder einzelne Tag in diesen zweieinhalb Wochen von "Hand.Kopf.Werk" list sich wie ein kurzweiliges, kreatives Abenteuer, das man so wohl nur in der Salzburger Alstadt erleben kann.