Herzstück von Salzburgs neuem Orakelbrunnen ist da

26.04.2017, 16:34 Uhr

56 Tonnen schwere Brunnenstube wurde auf dem Bahnhofsvorplatz zentimetergenau eingepasst

Der Orakelbrunnen vor dem Salzburger Hauptbahnhof ist ein wesentlicher Teil der Neugestaltung des Südtiroler Platzes. Am Mittwoch wurde sein Herzstück – eine 56 Tonnen schwere Brunnenstube – in zentimetergenauer Maßarbeit eingebracht. Dazu wurde ein 200-Tonnen-Kran eingesetzt. Auch die Aushubarbeiten stellten die Techniker aufgrund der beengten Situation und diversen Versorgungsleitungen im Untergrund vor große Herausforderungen.

Zur Neugestaltung des Südtiroler Platzes

NEOS-Baustadträtin Barbara Unterkofler und Gabriel Goldmann (ÖBB Immobilien), die sich die Kosten für die Neugestaltung des Platzes samt Brunnen teilen, übernahmen die von der Firma Artesia aus Augustdorf bei Bielefeld angelieferte Brunnenstube.Der maximale Anteil der Stadt Salzburg an den Gesamtkosten am Projekt Neugestaltung Südtiroler Platz wurde im Gemeinderat mit 405.350 Euro festgelegt.Der Gemeinderat hat am 3. Februar 2016 den Grundsatzbeschluss für das Projekt Südtiroler Platz – Adaptierung gemeinsam mit den ÖBB gefasst. Im Wesentlichen sind der Umbau des Brunnens, die Neuorganisation der Taxivorfahrt und des Kiss & Ride Bereiches mit Umbau der Pergola und Einbau einer Schrankenanlage sowie die Adaptierung der Fahrradabstellplätze und Infostelen vorgesehen.Der Auftrag für die Umgestaltung der Brunnenanlage am Südtiroler Platz( Orakelbrunnen) mit einer Summe von Euro 191.347 netto gemäß Angebot vom 6. Juni 2016 wurde vom Bauausschuss einstimmig an die Fa. Artesia Springbrunnentechnik vergeben. Bei Auftreten von derzeit unvorhergesehenen Baumaßnahmen kann der Auftrag bis max. 204.598 netto erhöht werden. Der Erhaltungsaufwand für den Brunnen wird durch den Umbau wesentlich verbessert und dadurch die Erhaltungskosten verringert.