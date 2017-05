IG Wallersee (Mieter von Landesgrund) wählt neuen Vorstand!

07.05.2017, 09:41 Uhr

Der neue Obmann, Heimo Mooslechner, 53, Professor an der HTL-Salzburg, wurde, so wie die weiteren Vorstandsmitglieder*, einstimmig gewählt. Dies sei ein ermutigendes Zeichen für eine nunmehr gestärkte Solidarität, so Mooslechner. Dadurch habe die IG Wallersee wieder deutlich mehr Gewicht bei den weiteren Verhandlungen mit der Landesregierung. Man werde hartnäckig bleiben, denn die Landesregierung habe sich nicht an ihre eigenen Vorgaben bezüglich der Ermittlung bzw. Festsetzung des m²-Mietpreises gehalten. Darüber hinaus würde für Mietflächen kassiert, die vielfach nachweislich auf Dauer unter der Wasseroberfläche lägen, stellte Mooslechner mit Nachdruck fest. In den vorgenannten Fragen wurde ja auch bereits die Volksanwaltschaft tätig. Trotz dieser unerfreulichen Vorgänge wolle man eine konstruktive Partnerschaft mit der Landesregierung erreichen, die sich aber den begründeten Argumenten der IG nach wie vor verschließe.*Weitere Vorstandsmitglieder: Obmann-Stv.: Erich Holfeld (Journalist, ehem. Chefredakteur der Antenne Salzburg), Kassier: Martin Bacher (Tischlermeister i. R.), Schriftführerin: Gertraud Woywod (EDV-Fachfrau)