SALZBURG. Vom 30. Juni bis19. August werden im Traklhaus die Werke von von 9 Künstlerinnen und Künstlern vorgestellt, die in den vergangenen Jahren im Rahmen des Atelieraustauschprogrammes des Landes an folgenden Orten waren: Bulgarien (Ahtopol und Sofia), Lemberg in der Ukraine, Mérida in Mexico, Paliano bei Rom, Paris, Peking, Sardinien, Tainan in Taiwan, Tirana in Albanien, Varanasi in Indien, Warschau, Yogyakarta in Indonesien.Weitere Infos unter: Traklhaus