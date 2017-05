Itzling erblüht beim Urban-Gardening

06.05.2017, 12:03 Uhr

Trommelworkshops und gemeinsames Garteln: Im Bewohnerservice Itzling wird es nicht langweilig.

SALZBURG (lg). Als bürgernahe Anlaufstelle kümmern sich die Mitarbeiter des Bewohnerservice Itzling um die Anliegen und Anregungen ihrer Stadtteilbewohner. „Wir nehmen uns für alle Menschen in Itzling und Elisabeth-Vorstadt Zeit und helfen ihnen bei ihren Anliegen“, erklärt Sigrid Thor, Mitarbeiterin im Bewohnerservice. Die Themen sind dabei weit gestreut. „Die Itzlinger hatten letztes Jahr den Wunsch, die eher langweiligen und unspektakulären Grashügel in der Goethesiedlung mit Blumen und Beerensträuchern zu verschönern. Wir als Bewohnerservice haben das organisiert und planen in diesem Jahr ein weiteres Urban-Gardening-Projekt, bei dem sich jeder mit seinen Ideen einbringen kann. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt, das kann eine bunte Blumenwiese oder ein Gemeinschaftsgarten sein“, führt Thor weiter aus.

Gemeinsame Aktivitäten

Blick in die Sterne wagen

Derartige Aktionen im unmittelbaren Lebensumfeld sollen den Alltag zusätzlich aufwerten und die Leute zusammenbringen. "Viele unserer Besucher genießen die Gemeinschaft bei unseren Aktivitäten, Kursen und Vorträgen. Wir unterstützen sie aber auch in verschiedensten Belangen, wie Pflegebedarf, Nachbarschaftskonflikte oder Kontakt mit Behörden", erklärt die Bewohnerservice-Mitarbeiterin. Aber nicht nur Hobbygärtner finden in Itzling ein buntes Freizeitprogramm, wie etwa Thementage, Computer- oder Trommel-Workshops."Beim nächsten Themen-Donnerstag, am 18. Mai ab 15 Uhr geht es um den Bereich Astrologie. Hilfreiche Tipps rund um PC, Smartphone und Tablet bekommt man bei der Computer-Sprechstunde am zehnten Mai und siebten Juni, jeweils von 14 bis 15.30 Uhr. Rhythmisch hingegen wird es beim Trommelworkshop am neunten Juni ab 14 Uhr", gibt Thor Einblicke in das Programm der nächsten Wochen. Mehr Infos zu allen Angeboten gibt es unter der Telefonnummer 0662/455432.