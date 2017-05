Kaiviertelfest in der Salzburger Altstadt

SALZBURG. Mit multikulturellen Rhythmen auf 6 Bühnen zwischen Mozartplatz und Kajetanerplatz, Tanzboden, Kinderprogramm Salsa, Theater, Basteln, Kino) und internationalen Gaumenfreuden lässt sich das frühsommerliche Stadtleben in vollen Zügen genießen. Termin vormerken, Urlaub verschieben und in der Salzburger Altstadt auf Weltreise gehen – beim Kaiviertelfest am Freitag, 2. und Samstag, 3. Juni, welches unter dem Motto: „In 48 Stunden um die Welt“, steht.Freuen Sie sich auf tolle Feststimmung, Live-Bands, gastronomische Schmankerl u.v.m.Weitere Informationen zum Programm finden Sie hier