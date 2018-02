Kaya Yanar in der Salzburgarena: AUSRASTEN! für Anfänger

SALZBURG. Am 25. April ab 20.00 Uhr gastiert Kaya Yanar in der Salzburgarena.Kaya rastet gerne mal aus. Nicht sehr oft, aber immer öfter. Liegt es an ihm, liegt es an allem anderen? Leben wir in einer Zeit, die so stressig und bekloppt ist, dass man mal ausrasten muss, um halbwegs gesund in der Birne zu bleiben? Und wenn ja, wie macht man das am besten? Warten, bis einem alles zuviel wird, und dann auswandern, burn-out oder amok?

Wiedersehen macht Freude! Kaya Yanar startet mit einer eigenen Comedy-Show ins neue Jahr: In "Guckst Du?! Kayas große Kinoshow" präsentiert der 44-jährige Comedian die bekanntesten und beliebtesten Filme der Welt - auf seine ganz eigene Art und Weise. Ob Liebesfilm, Action-Thriller oder Science-Fiction: In jeder Folge steht für Kaya ein Film-Genre im Mittelpunkt. Unterstützt von bekannten Comedians und Schauspielern, taucht Kaya ein in die kunterbunte Welt des Films. Garantiert komisch: Kaya und seine Gäste improvisieren, liefern sich augenzwinkernde Kino-Quiz-Runden und erinnern an die schönsten Momente der Filmgeschichte. Darüber hinaus begibt sich der SAT.1-Comedian hinter die Kulissen des Filmgeschäfts und absolviert u.a. ein waghalsiges Stunt-Training..."Ausrasten für Anfänger“ – 2 Stunden Lebenshilfe mit Doktor Yanar auf eine besondere Art und Weise: Witzig, intelligent, humorvoll, selbstironisch und zum AUSRASTEN! lustig.