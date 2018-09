Klangkarton lässt die Puppen tanzen

18.09.2018, 08:44 Uhr

In der Stiftung Mozarteum dreht sich alles um Tanz, Musik, Gesang und Gespräche

SALZBURG (sm). Zwei Tage lang wird gefeiert. Die Leiterin der Kinder- und Jugendabteilung Antje Blome-Müller und ihr Kollege Sven Werner (Bild) freuen sich auf die Besucher. Am Sonntag, 30. September und Montag, 1. Oktober spielen junge Musiker an allen möglichen Orten in der Stiftung Mozarteum. Die Kombinationen dafür werden beim "Mozart-Speed-Dating" ermittelt. Hineinschnuppern in Standardtänze und Historische Tänze können die Besucher ebenso wie sich beim "Livestyling" zeigen zu lassen, wie die komplizierten Frisuren zur Mozartzeit entstanden sind. Führungen und Gesprächsrunden runden die Geburtstags-Tage ab. Der "Klangkarton" richtet sich an alle drei Bereiche der Stiftung – Konzerte, Museen und Wissenschaft. Für alle Altersstufen geeignet.

