07.10.2017, 10:42 Uhr

Als ein 25-jähriger PKW Lenker aus Ungarn mit seinem Fahrzeug auf einen Parkplatz in der Itzlinger Hauptstraße einfahren wollte kam es zu einer Kollision mit einem 29-jährigen Fahrradlenker aus Afghanistan. Der Fahrradfahrer stürzte und erlitt eine Abschürfung am linken Knie.