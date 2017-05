Konzertreihe im großen Festspielhaus

SALZBURG. Am 10., 11. Mai ab jeweils 19.30 Uhr finden die Konzerte im Großen Festspielhaus statt.Mit einem besonderen Highlight startet die Salzburger Kulturvereinigung ins neue Programm 2017/18. An drei aufeinanderfolgenden Tagen leitet der Chefdirigent des Swedish Radio Symphony Orchestra, Daniel Harding, den international bekannten skandinavischen Klangkörper. Als Solist ist an zwei Tagen der US-amerikanische Geigenvirtuose Joshua Bell Teil des herausragenden Programms.Weitere Informationen unter: info@kulturvereinigung.com