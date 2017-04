Kurvenmarkt - Second-Hand-Modemarkt für Plus-Size-Frauen*

Am 21. Mai 2017 geht der 2. Kurvenmarkt, ein Second-Hand-Modemarkt für Frauen ab Kleidergröße 42 in Salzburg über die Bühne.

Am Kurvenmarkt finden kurvige Frauen hochwertige Markenmode aus zweiter Hand von Größe 42 bis 58. Außerdem jede Menge Schuhe, Taschen, Tücher, Schals, Hüte und Schmuck.

Sie können am Kurvenmarkt lustvoll wühlen und werden sicher fündig. Dazu gibts gute Laune, Spaß, viele tolle Frauen und Musik. Auch für Essen und Trinken ist gesorgt.



Eintritt frei!

Nur für Frauen und Menschen, die sich weiblich definieren (Transgender, Inter, Dragqueens)!