SALZBURG. Am 28. Juli ab 20.00 Uhr findet das Late Night Shopping im Carla Shop Lehen statt.



Shoppen mit Sinn: Mit Ihrem Einkauf unterstützen Sie Hilfsprojekte der Caritas, wie die gratis Kleiderausgabe für Menschen in Not, Obdachlosen- und Flüchtlingsprojekte sowie das carla Beschäftigungsprojekt.