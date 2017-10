Leistbarer Wohnraum mit Kainz Immobilien

18.10.2017, 00:02 Uhr

Interessante Projekte, die Ihren Wohntraum erfüllen, befinden sich aktuell in Saalfelden, Attersee, Abtenau, Henndorf, Hallein, Wals und Salzburg Stadt: Josefiau, Liefering, Morzg und Aigen. Des Weiteren wird mit Immobilieninvestments für die Zukunft, wie z.B. in Eben im Pongau und Zell am See, Anlegern ein breites Spektrum an Möglichkeiten geboten. Überzeugen Sie sich selbst und besuchen Sie uns auf der Gewinn Messe Wien: Stand C09c.

