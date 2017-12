"Mad Dog: The Elizabethan Lute" – Konzert in der Universität Mozarteum

SALZBURG. Am 20. Jänner ab 19.30 Uhr findet in der Universität Mozarteum das Konzert „Mad Dog: The Elizabethan Lute“ statt.Der wohl bekannteste englische Lautenist und Komponist für Laute John Dowland steht in der Musikgeschichte als singuläre Erscheinung. Er ist berühmt für die dunkle Seite seines Charakters und die alles durchdringende Melancholie. Weit weniger bekannt ist, dass er auch durchaus humorvolle Stücke komponierte.

Karten zu € 28,--, (Schüler, Lehrlinge u. Studentinnen € 10,--)bei der Salzburger Bachgesellschaft, Kaigasse 36/I, 5020 Salzburg,Tel. +43-(0)662 435371,