Maren Hofmeister verlässt die Stiftung Mozarteum

28.04.2017, 10:08 Uhr

Die künstlerische Leiterin und Intendantin der Mozartwoche geht im Frühjahr 2018

Die künstlerische Leiterin der Stiftung Mozarteum Salzburg und Intendantin der Mozartwoche Maren Hofmeister beendet zum Frühjahr 2018 ihre Tätigkeit bei der Stiftung Mozarteum. Das teilte die Stiftung in einer Presseaussendung mit.Hofmeister bleibt für die Mozartwoche 2018, in deren Mittelpunkt die Neuinszenierung „Die Entführung aus dem Serail“ steht, als Intendantin verantwortlich. Der Präsident der Stiftung Mozarteum Johannes Honsig-Erlenburg kündigte an, dass man die durch das Ausscheiden von Maren Hofmeister anstehende Weichenstellung hinsichtlich der zukünftigen künstlerischen Agenden, wie in der Vergangenheit, sorgsam vorbereiten und zeitgerecht vornehmen werde.