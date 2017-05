McHale bekocht die Gäste im Ikarus

02.05.2017, 08:27 Uhr

Einige seiner Produkte pflanzt McHale direkt im Garten des Londoner Restaurants an. „Wir haben einige der besten Produkte in Großbritannien – aber wenn es um hochqualitatives Gemüse und Obst geht, wird es schwierig. Mit diesem Garten können wir das selbst in die Hand nehmen.“McHale serviert seinen Gästen Spezialitäten wie rohe Orkney-Jakobsmuschel mit Haselnuss, Clementine und schwarzem Trüffel, gefolgt von Yorkshire Spanferkel verfeinert mit südindischen Gewürzen.