„Meditation 1-Tages-Seminare" im Vita Club

Was ist Zen?

SALZBURG. Am 26. November von 09:30 Uhr bis 16.30 Uhr findet in der Vita Zen-Lounge in der Alpenstraße (Alpenstraße 95-97, 5020 Salzburg) das "Meditation 1-Tages-Seminar" statt.Zen ist ein Trainingssystem, ein didaktischer Weg, der zu sich selbst führt und die eigene Entwicklung und Selbsterfahrung fördert, ohne dabei mit Religion oder Philosophie zu arbeiten. Durch das Innehalten und Meditieren öffnet sich das eigene Potential und so der Weg zu mehr Glück und tiefer Herzensfreude.

Herkunft

Wie Zen wirkt

Anmeldung:

Kosten:

Die Ursprünge von Zen gehen auf die Lehre des historischen Buddha (Shakyamuni Buddha, geb. 563 v. Chr.) zurück, man spricht daher auch vom Zen-Buddhismus. Zen ist zwar keine Religion, kann aber durchaus mit Religion verbunden werden. In vielen christlichen Klöstern werden Zen-Übungen praktiziert.Immer mehr Menschen entdecken Zen als einen Weg, um Kraft, Konzentration und Klarheit auf das Wesentliche zu entwickeln und bei den täglichen Anforderungen leistungsfähig und gesund zu bleiben. Durch die Zen-Meditation entwickelt man eine innere Balance und verstärkt die Energie, um Herausforderungen im Leben zu meistern und aus Gelassenheit Kraft zu schöpfen. Durch mentales Training des Bewusstseins werden ungeahnte Fähigkeiten offengelegt. Durch die Zen-Praxis entsteht eine große Schaffungskraft und Gestaltungsmacht, die einen befähigt, Dinge zu bewegen, sein Leben eigenverantwortlich zu führen und einen klaren Weg ohne Kompromisse zu gehen.Anmeldungen an der Zentralrezeption im Vita Club Süd im 1. Stock,per Email an zendo-salzburg@vitaclub.at oder telefonisch +43 5 06 09-200.49,- Euro zzgl.15,- Euro Mittagsimbiss.Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.Alle weitern Informationen dazu finden Sie unter: www.vitaclub.at _____________________________________________________________________________Du möchtest täglich über coole Stories in deinem Bezirk informiert werden? Hier kannst du dich zum kostenlosen Nachrichtendienst der Bezirksblätter Salzburg anmelden, alle Infos dazu gibt's hier: www.meinbezirk.at/1964081 ACHTUNG: Erst nach erfolgreich übermittelter Start-Nachricht ist der Dienst aktiv!