08.05.2017, 08:37 Uhr

"Mein Mülln“ im Fokus beim Fotowettbewerb „Young Heritage“ der OWHC

SALZBURG. „Young Heritage“ lautet das Motto für den diesjährigen Fotowettbewerb der Organisation der Welterbe-Städte OWHC (Organization of World Heritage Cities). Für den Wettbewerb in Salzburg, seit 2014 Mitglied in dem internationalen Netzwerk, gibt es diesmal auch einen räumlichen Fokus, nämlich den Stadtteil Mülln. Zum Mitmachen und zur Entdeckungstour per Kamera im Weltkulturerbe sind alle Interessierten eingeladen, insbesondere aber auch junge Menschen. Die Ergebnisse der Foto-Pirsch in Mülln werden im Sommer in einer Ausstellung vor Ort präsentiert; eine Jury wählt aus allen Einreichungen bis Ende Juni das Salzburger Siegerbild, das mit 100 Euro prämiert wird und in die internationale Runde des Wettbewerbs geht. Als Hautpreis für das Gewinnerbild aller teilnehmenden Welterbe-Städte in Nordwesteuropa und Nordamerika winken 700 Euro.

