Mit "Frag's App" wird es nicht langweilig

18.04.2017, 16:00 Uhr

Die App "Frag's App" soll einen Überblick über alle Veranstaltungen in Salzburg bieten.

SALZBURG (lg). Mit der App "Frag's App" hat Salzburg eine neue Kultur- und Veranstaltungsplattform, die einen Überblick über das Geschehen in Salzburg bietet. Die App, ein gemeinsames Projekt von Stadt und Land Salzburg, versteht sich als mobiler „Kulturkalender für die Hosentasche“ und lässt sich durch kombinierbare Filter auf die persönlichen Vorlieben einstellen. Der Kategorienfilter, der von Film, Kunst, Literatur, Info und Wissen bis zu Musik und Sport reicht, kann auch auf die einzelnen Bezirke im Bundesland heruntergebrochen werden. Wir wollen gezielt nach Sportveranstaltungen in der Stadt Salzburg suchen. Die Kategorie Sport lässt sich wiederum in Freizeitsport und Sport-Events unterteilen. Beim Datum haben wir alle Sportveranstaltungen ab dem 20. April ausgewählt und bekommen folgende Ergebnisse: Am 20. April findet die Salzburger Landesliga im Judo um 20 Uhr am ASV-Sportplatz statt, als nächstes Ergebnis bekommen wir den "get active" Charity Day am fünften Mai um 14 Uhr im Kongresshaus, den "get active" Family Day am sechsten Mai um 8.30 Uhr im Kurgarten beim Schloss Mirabell sowie die Judo-Nachwuchsliga ebenso am sechsten Mai um 15 Uhr in der PSV-Sportanlage. Beim Klick auf die Veranstaltung bekommt man alle relevanten Detailinfos und kann die Veranstaltung vormerken oder auch gleich mit anderen teilen "Frag’s App" gibt es in Versionen für Android und iOS zum kostenlosen Download in den App Stores.