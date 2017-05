Mit "Müll-Checker" Geld sparen

12.05.2017, 15:13 Uhr

Ab 2018 führt die Stadt ein neues Müll-Gebührenmodell ein. Eine App soll helfen, Geld zu sparen.

SALZBURG (lg). Wer in der Stadt Salzburg seinen Müll fleißig trennt, soll künftig finanziell belohnt werden – mit diesem flexiblen Müll-Gebührenmodell gehe man laut Stadtverwaltung österreichweit neue Wege und hofft, die Trennmoral der Salzburger zu verbessern. "Mehr als die Hälfte des Restmülls besteht nach wie vor aus wiederverwertbaren Anteilen wie Bioabfall, Glas, Papier, Plastikflaschen und Getränkekartons. Diese 20.000 Tonnen im Jahr müssen teuer um 2,9 Millionen Euro jährlich extra entsorgt werden", erklärt der Leiter des städtischen Abfall-Service, Winfried Herbst.

Erhöhung der Gebühren für Müll-Muffel

Abholtermine per App

Mit dem neu entwickelten Gebührenmodell, das im Herbst durch verschiedene Aktionen der Bevölkerung publik gemacht wird, ergeben sich durch Müllvermeidung, bessere Trennung und die Veränderung der Abfuhr-Intervalle von einer Woche auf 14 Tage Einsparungsmöglichkeiten. Müll-Muffel, die gar nichts ändern, müssen mit einer maximalen Erhöhung von 8,1 Prozent rechnen. Unterstützung soll vor allem die App "Müll-Checker" bieten, die jetzt eine Testphase durchläuft und ab Jänner 2018 detailliert auf den jeweiligen Haushalt angewendet werden kann. Bereits jetzt ist die Webversion unter www.mülleinmaleins.at abrufbar und steht allen Interessierten kostenlos für Berechnungen zur Verfügung Ab dem Spätherbst schlägt sie jedem auf Basis seiner persönlichen Daten die ideale Kombination aus Behältergrößen und Abfuhr-Intervallen vor."Zugleich bietet die App ab Herbst dann auch verschiedene Details wie Abholtermine des gelben Sacks, der Papiertonne oder der Biotonne, schlägt den kürzesten Weg zur Sammelstelle vor und beinhaltet ein Abfall-ABC", führt Herbst aus. Zu Beginn gibt man die Anzahl der im Haushalt lebenden Personen an, in unserem Beispiel zwei Personen. Danach wählt man die Größe des Behälters und die Abhol-Intervalle aus. Hier wählen wir eine 80 Liter Tonne Restmüll aus, die wöchentlich abgeholt wird. Im nächsten Schritt wählen wir aus, wie viel Restmüll künftig eingespart werden soll, etwa zehn Prozent. Als Ergebnis bekommen wir ein Angebot, mit einer Restmülltonne mit 120 Litern, die dafür nur 14-tägig abgeholt wird. Dadurch ergibt sich eine jährliche Ersparnis von 29,04 Euro und wir werden als "Hobby-Trenner" eingestuft. Wer es ambitionierter angehen will, für den gibt es noch die "Meister-Trenner" und die "Experten". Derzeit ist die App noch ideal, sich einen ersten spielerischen Überblick zu verschaffen und mögliche Rechenbeispiele durchzuspielen – mit den Zusatzinfos und der Möglichkeit, das Ganze exakt an seine persönlichen Daten anzupassen, hilft die App sicherlich beim Einsparen.