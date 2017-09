Monatlicher Wettertreff der ZAMG: "Die Wahrheit über den Föhn"

SALZBURG. Am 4. Oktober ab 17.00 Uhr findet im Freisaalweg wieder der monatliche Wettertreff der ZAMG statt.



Keine andere Strömung prägt das Leben in Salzburg so wie der Föhn. Einiges wird ihm nachgesagt. Von Kopfweh bis zu Verkehrsunfällen, von ausbleibendem Regen bis hin zu Fehlprognosen. Wie entsteht der Föhnwind? Was passiert eigentlich, wie stark kann er werden und wie gut kann man ihn heutzutage vorhersehen?

Ein einzigartiger Blick hinter die Kulissen eines besonderen Windes. Durch den Wettertreff führt Föhnspezialistin Yasmin Markl.



Termin-Vorschau für November:

Die Winterprognose 2017/18 mit Alexander Ohms am Mittwoch, den 8. November, 16 Uhr