MotzArt Kabarett Festival mit Christoph Sieberer

„Hoffnungslos optimistisch“

SALZBURG. Am 2. Februar ab 20.00 Uhr gastiert "Die Stimme des jungen Kabaretts", Christoph Sieberer mit seinem Programm "Hoffnungslos optimistisch" in der ARGekultur.



Sieber singt, tanzt, flüstert und brüllt an gegen Verschwendung, Trägheit und schreckt auch nicht davor zurück, den Zuschauer in die Verantwortung zu nehmen. Er fokussiert sich dabei längst nicht mehr auf die Marionetten des Polittheaters, sondern viel mehr auf die Strippenzieher und Lobbyisten im Hintergrund. Man spürt in jeder Minute dieses zweistündigen Abends, dass die Pointen kein Selbstzweck sind, sondern Ausdruck einer prinzipiellen gesellschaftlichen Schieflage.