Mozartcup - Synchron-Eiskunstlauf der Weltklasse.

17 Nationen messen sich beim Synchroneislauf

17 Nationen messen sich beim Synchroneislauf

SALZBURG. Von 25. Jänner bis zum 28. Jänner findet der Mozartcup, Europas größter Eislaufevent in der Salzburger Eisarena statt.Der Mozartcup ist der größte Eiskunstlaufevent Europas. Er findet jedes Jahr Ende Jänner in der Eisarena im Salzburger Volksgarten statt und begeistert Jung und Alt gleichermaßen.Freuen Sie sich auf spannende Wettkämpfe im Synchroneislauf. Für faszinierende Auftritte sorgen 90 Teams aus 17 Nationen. Sie treten in den Kategorien: Senioren, Junioren, Advanced, Basic Novice und in den Breitensportkategorien Juvenile, Adult und Mixed Age an.

Programm

14:45 Junioren Kurzprogramme17:00 Senioren Kurzprogramme14:45 Senioren B Küren15:30 offizielles Willkommen16:00 Nachwuchs Küren17:30 Junioren Küren20:00 Senioren Küren14:00 Schüler Küren15:45 Neulinge, Erwachsene, Mixed Age