Musical im Landestheater: "Joseph and the amazing technicolor dreamcoat"

SALZBURG. Mit dem legendären „Club 27“ beginnt der Monat Mai: Idee, Raum und Choreographie zu dem Ballettabend „Forever 27“ stammen von Peter Breuer, der damit der Reihe an herausragenden und jung verstorbenen Künstlerpersönlichkeiten ein Denkmal setzt. Zum letzten Mal lädt das Salzburger Landestheater mit dieser Produktion auch in die außergewöhnliche Kulisse des Rainbergs.



Am 27. Mai ab 18.00 Uhr wird im Landestheater das Musical, "Joseph an the amazing technicolor Dreamcoat" gespielt.

Joseph ist etwas Besonderes: Er hat prophetische Träume. Aus Eifersucht verkaufen ihn seine elf Brüder als Sklaven. Doch Joseph bewältigt alle Herausforderungen und wird sogar zum Retter Ägyptens und seiner Brüder. Keine verstaubte Bibelgeschichte, sondern ein mitreißendes Musical in einem musikalischen Stilmix von Country bis Rock’n’Roll, gesungen von einem eigens dafür gecasteten, jungen Ensemble und mit einem Augenzwinkern erzählt.