Musikkabarett: "A bissl komisch"

SALZBURG. Am 19. Jänner ab 19.30 Uhr findet das Musikkabarett im Oval statt.



Jimmy Schlager hat sich das Weinviertel nicht ausgesucht. Aber er lebt, liebt und leidet sich nun halt einmal von Geburt an genau durch diese Weltgegend, die für den Tourismus ungefähr so attraktiv ist, wie Touristen es für die Bewohner wären (wenn denn welche kommen würden). Also alles andere als der Nabel der Welt. Aber in seiner endlosen Enge und glanzlosen Schönheit hervorragend geeignet, ihr den Spiegel vorzuhalten – und wenn dieser in die Hände eines geborenen Geschichtenerzählers gerät, entstehen grandiose Miniaturen voller tiefer Wahrheiten und feiner Zwischentöne: Autobiographisches, scharf Beobachtetes oder zumindest ziemlich gut Erfundenes über verflossene Liebschaften, Arbeits- und Bundesheerkollegen, tragische Dorfhelden, Vereinsmeier, Zechgenossen oder den als letzte Lebensweisheitsinstanz allgegenwärtigen Opa – all das wird auf unnachahmliche Art in Dialekttexte gegossen, die so authentisch sind, wie sie nur einer schreiben kann, der immer scho a bissl komisch, aber dabei zu jeder Zeit er selber geblieben ist!