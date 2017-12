Mythos – Der Flügelschlag eines Schmetterlings

SALZBURG. Am 4. Jänner ab 19.30 Uhr findet die Mentalshow des Ausnahmekünstlers, Manuel Horeth im Oval statt.„Manuel Horeth ist der Mann des Unmöglichen, er ist ,The Mentalist‘“, ertönt es aus den Lautsprechern des Theaters. Magisches Licht bestrahlt die Bühne, und schon von der ersten Sekunde an liegt ein Knistern in der Luft. Horeth ist sicherlich ein Ausnahmekünstler in seiner Welt, denn die neue Mental-Show „Mythos“ hat internationale Anmutung. Von Anfang an zieht er seine Zuschauer mit diesen faszinierenden Gedankentricks, seinen mentalen Techniken, der emotionalen Musik und dem fantastischen Bühnenbild in seinen Bann. „Wie kann das nur alles funktionieren?“ Die Frage aller Fragen stellt man sich als Zuschauer jede Minute. Manuel Horeth zeigt in „Mythos“ wie Sie und jede Ihrer Entscheidungen beeinflussbar sind und welche ungeahnten Auswirkungen diese haben können.

Es ist ein Spiel mit den Emotionen, Staunen, Verblüffung, Bewunderung – Manuel Horeth will in seinen Mentalshows zeigen, wie stark die eigenen Gedanken jeden Menschen leiten. Werden auch Sie Teil dieses spannenden Spiels in einer atemberaubenden einzigartigen Show!Tickets: hier