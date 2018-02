Neumarkt schützt Kinder: Gütesiegel

04.02.2018, 01:30 Uhr

Verein Selbstbewusst hat Kindergärtnerinnen geschult, um sexuelle Übergriffe gegen Kinder zu erkennen und zu vermeiden.

SALZBURG/NEUMARKT (lin). Sexueller Kindesmissbrauch geschieht zum überwiegenden Teil durch Menschen, die die Kinder gut odersehr gut kennen. Um genau diese Kinder zu schützen, braucht es Erwachsene, die sie stärken, damit sie zu selbstbewussten Menschen heranwachsen, die sich auf ihre Gefühle verlassen können. Aber wie geht das? Wir kann man die Kinder dabei unterstützen, einem Erwachsenen ihr "schlechtes Geheimnis" anzuvertrauen, wenn ihnen genau das von einem anderen Erwachsenen verboten wird?

Kindersex ist nie normal

Vorbild Neumakt

Kinder brauchen Erwachsene, die ihnen glauben, die sie altersadäquat aufklären, damit ihnen niemand einreden kann, sexuelle Handlungen mit Erwachsenen seien "normal". Der aus zwölf Sexual-Pädagogen, Therapeuten und Psychologen bestehende Verein "selbstbewusst" hat sämtliche Kindergärtnerinnen aus Neumarlt und Sighartsstein intensiv geschult. Die Themen: Wie kann man sexuelle EWrfahrungen bei einem Kind erkennen, welchen Möglicvhkeiten hat ein Kind sich zu schützen, welche Strategien verfolgen die Sexualtäter, wie recherchiert man im sozialen Umfe3ld der Kinder und an wen können sich die Betreuer und Kindergärtnerinnen wenden, wenn ein Vertdacht aufkeimt.Die Gemeinde und der ansässige verein "Kinder in Bedrängnis" haben die Schulunen dirch den Salzburger Verein "selbstbewusst" initiiert und finanziert. "Neumarkt ist österreichweit die erste Gemeinde, den präventiven Schutz von Kindern vor sexuellen Übergriffen derart ernst nimmt", sagt "selbstbewusst"-Geschäftsführer Robert Steiner. "Sexuelle Gewalt gegen Kinder ist ein Thema, bei dem Eltern, Kindergärten, Schulen und Gemeinden an einem Strang ziehgen müssen. Deswegen haben neumarkt und seine beiden Kinderärten die erste Auasgabe unseres Gütesiegels 'Prävention' redlich verdient.