Nicht wegschauen, wenn Gewalt passiert

28.04.2017, 14:30 Uhr

KOMMENTAR

Die vom Kinderschutzzentrum Salzburg präsentierten Zahlen sind alarmierend: Im Bundesland Salzburg werden pro Jahr 600 bis 700 Kinder und Jugendliche Opfer sexuellen Missbrauchs – noch höher ist die Zahl jener, die von körperlicher und seelischer Gewalt betroffen sind. Für jene, die wohlbehütet in intakten Familienverhältnissen aufwachsen, schier unvorstellbar. Für die Betroffenen aber wohl alltägliche Erfahrungen. Erlebnisse, die sich in die Kinderseelen einbrennen, laut Experten Auswirkungen bis ins Erwachsenenalter haben und mitunter Ursache für vielerlei psychosomatische Erkrankungen sind. Umso wichtiger ist es, dass bei einem möglichen Verdacht nicht das Stillschweigen regiert, aus Angst, man würde sich in die "Privatangelegenheiten" von anderen einmischen. Das Bewusstsein und die Sensibilität in der Gesellschaft dafür sind im Laufe der letzten Jahre stärker geworden, wie Mitarbeiter des Kinderschutzzentrums bestätigen. Ein richtiger Weg, der konsequent und ohne Wenn und Aber weitergegangen werden muss.