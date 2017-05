„Nichts – Was im Leben wichtig ist“ feiert Premiere im Schauspielhaus

SALZBURG. Am 18. Mai findet die Premiere im Schauspielhaus "Nichts-was im Leben wichtig ist!", statt.Janne Tellers Jugendroman löste einen Skandal in ihrer Heimat Dänemark aus. Anfangs wurde das Buch an den Schulen verboten, denn Pädagogen waren der Ansicht, das Buch mute den Jugendlichen zu viel zu. Heute ist der Roman nicht nur ein beliebter Prüfungsstoff, sondern auch eines der erfolgreichsten Jugendbücher in Europa.„Nichts – Was im Leben wichtig ist“ wird bis 23. Juni 2017 am Schauspielhaus Salzburg gezeigt. Alle Termine sowie Infos zum Stück finden Sie unter: www.schauspielaus-salzburg.at