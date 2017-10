SALZBURG. Das vielfältige und umfangreiche Veranstaltungsangebot macht „Österreich liest. Treffpunkt Bibliothek“ (16. bis 22. Oktober 2017) so einzigartig: Das größte Literaturfestival des Landes lockt jährlich eine halbe Million Besucherinnen und Besucher in die Bibliotheken.Auch in diesem Jahr bieten bei dem vom Büchereiverband Österreichs (BVÖ) initiierten Festival eine Vielzahl an Gemeinde- und Pfarrbüchereien, Schulbibliotheken, Stadt- und Landesbibliotheken, Universitäts- und Fachhochschulbibliotheken ein besonderes Programm für Literaturinteressierte.Weitere Informationen dazu unter: www.oesterreichliest.at