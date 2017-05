"Oft zählt der erste Eindruck"

09.05.2017, 17:20 Uhr

Die frischgebackene Miss Salzburg, Alexandra Hauthaler, im Stadtblatt-Gespräch.

SALZBURG (lg). Mit der 20-jährigen Stadt-Salzburgerin Alexandra Hauthaler hat Salzburg seine neue Miss gekürt. Im Interview spricht die Studentin über Schönheit im Alltag und darüber, wo sie ihre berufliche Zukunft sieht.Ich bin gerade noch dabei, die ganzen Eindrücke zu verarbeiten. Freunde von mir haben mich darauf angeredet, ob ich nicht mitmachen möchte, so nahm alles seinen Lauf.

Wie wichtig ist Schönheit für Sie persönlich?

Wie beurteilen Sie sexistische Werbungen?

Sie bereiten Sich gerade im Miss Austria Camp in der Therme Geinberg auf die Miss-Austria-Wahl vor. Möchten Sie künftig als Model arbeiten?

Wenn Sie nicht gerade vor der Kamera stehen, wo verbringen Sie gerne Ihre Freizeit?

Gibt es etwas, das Sie in Ihrem Leben unbedingt noch einmal machen möchten?

Ein attraktives Erscheinungsbild ist mir schon wichtig, schließlich zählt ja meist der erste Eindruck. Ich achte auf viel Bewegung, eine gesunde Ernährung und schöne Kleidung. Meinen Stil würde ich als sportlich-elegant beschreiben, Lederjacken sehen zum Beispiel immer cool aus.Ich verstehe, dass dieses Thema die Gemüter erregt, für mich persönlich muss ich sagen, dass ich mich durch derartige Werbungen als Frau aber nicht angegriffen fühle.Ich fühle mich auf dem Laufsteg und bei Fotoshootings sehr wohl und würde diese Arbeit gerne intensivieren. Derzeit absolviere ich in Wien mein Studium der Musikwissenschaft, die Musik spielt in meinem Leben eine große Rolle. Ich spiele Klavier und Gitarre und habe auch eine mehrjährige Gesangsausbildung.Ich liebe den Gaisberg in Salzburg, oben den Rundwanderweg zu gehen oder einfach gemütlich einen Kaffee zu trinken. Und ich bin auch sehr sportlich.Ein Fallschirmsprung würde mir schon taugen, am besten irgendwo auf Hawaii.