SALZBURG. Am 12. (ab 19.00 Uhr), 13.(ab 17.00 Uhr), 15. (ab 19.00 Uhr) und 16. Mai (ab 19.00 Uhr) wird die Oper von W.A. Mozart "Le nozze die Figaro in der Universität Mozarteum gespielt.Karten: Euro 20,-/ermäßigt Euro 10,- erhältlich im Kartenbüroder Stiftung Mozarteum Salzburg, Tel: +43 662 873154,E-Mail: tickets@mozarteum.at und an der Tages- bzw. Abendkasse