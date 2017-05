Poesie-Nacht im Literaturhaus Salzburg

SALZBURG. Am 24. Mai ab 19.30 Uhr findet im Literaturhaus die Poesie-Nacht 2017 mit Margret Kreidl, Elke Laznia, Dalibor Markovic, Gina Matiello, Leonard Nolens, Tom Schulz & Katrin Hammerschmid, statt.



Poesie bezeichnet nicht nur eine bestimmte Textgattung, im übertragenen Sinn steht der Begriff für eine bestimmte Qualität. So versteht man etwa unter einem „poetischen Film“ ein Werk, das sich der Alltagssprache entzieht und eine besondere, tiefere, stillere Wirkung entfaltet, die über den Verstand hinaus die Gefühlsebene anspricht. In der Poesie-Nacht 2017 passiert genau das – in sechs Autor*innen-Lesungen, Musik und erstmals mit Kurzfilmen. Moderation: Ines Schütz, Anton Thuswaldner und Tomas Friedmann.



Eintritt: € 10/8/6