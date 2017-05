Prüfungsängste überwinden

09.05.2017, 14:36 Uhr

Sichern Sie sich Ihren Lernerfolg!

Prüfungsangst! Kennen Sie das? Ein flaues Gefühl im Magen, zittrig feuchte Hände, ein Kloß im Hals und das Gefühl nichts mehr zu wissen. Dem muss nicht so sein. Man kann erfolgreiche Veränderungen erzielen.Wer solche Situationen kennt, dem spielen die eigenen Nerven einen Streich in jenem angespannten Moment. Diese stressbedingte Überbelastung führt dazu, dass man Erlerntes bei Prüfungen nicht mehr gänzlich abrufen kann bzw. im Extremfall, man vor einem völligem „Blackout“ steht.

Prüfungs-Coaching wirkt

Kontakt:

Das Phänomen der Prüfungsangst zieht sich durch viele Bereiche, egal ob man Schüler, Student, oder sich in einer Erwerbstätigkeit befindet. Jeder kann davon betroffen sein.Ich arbeite seit Jahren mit Menschen, die unter Prüfungsangst leiden und stellte fest, dass sich bei einer großen Mehrzahl der Personen mit nur wenigen Sitzungen ein positiver Lernerfolg in Form von bestandenen Prüfungen erzielen lässt.In Prüfungssituationen geht es letztendlich immer darum, ruhig und konzentriert zu bleiben um das eigene Leistungspotential abrufen zu können.Darüber hinaus besteht die Lernerfahrung darin, eigene und fremde Erwartungen in Balance zu halten, Versagensängste zu kontrollieren und auf sich selbst zu vertrauen.Sollte es sich um Vortragssituationen handeln, steht auch die eigene Authentizität im Fokus der Betrachtung.. Ein emphatischer Umgang und das bewusste Atmen sind ebenfalls entscheidend für einen souveränen Auftritt.Auch wenn es sich hier nicht um eine klassische Prüfungssituation handelt, kann man vor und während einer Präsentation oder eines Vortrages ähnliche Ängste entwickeln.Sehr gerne stelle ich in meinen Coachings Prüfungssituationen in Form von realen Situationen nach. Gemeinsam mit dem Betroffenen erarbeite ich eine individuelle Lösung, die funktioniert um die Nervosität in Zaun zu halten und dabei Konzentration aufzubauen und zu bewahren.Dabei gehen wir langsam Schritt für Schritt die Stresssituation durch und finden dabei Wege und Lösungen für einen entspannteren Umgang.In der Zusammenarbeit mit Menschen mit Prüfungsangst, stellte sich in einer überwiegenden Mehrheit der Fälle ein positiver Lernerfolg in Form von bestandenen Prüfungen ein.Eine neue Lernchance entsteht immer im Hier und Jetzt. Andere Blickwinkel der Betrachtung und tiefere Einsichten, erweitern Ihren Handlungsspielraum.Mag. Bernd EderAiglhofstraße 1/3A, 5020 SalzburgTelefon: +43-664-5255475office@upzone-coaching.at