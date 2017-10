SALZBURG. Am 2. Dezember ab 20.00 Uhr werden in der Kletterhalle Salzburg Kletterfilme in Full-HD gezeigt.



Die 4 Kurzfilme zeigen die spannendsten Geschichten und größten Stars der Szene, herzzerreißende Action, viel zu Lachen und Inspiration pur. Mit dabei: zwei starke Frauen Margo Hayes in BREAK ON und die einarmige Maureen Beck in STUMPED, Legende Chris Sharma in ABOVE THE SEA und der aufstrebende Free Soloist und Donut-Kenner Brad

Gobright in SAFETY THIRD.