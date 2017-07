AT

„Ach wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß“



…diese einprägsamen Worte der Märchenfigur „Rumpelstilzchen“ sind bei Jung und Alt gleichwohl bekannt. Doch was wird nochmals aus der goldspinnenden Müllers Tochter, ihrem erstgeborenen Kind und dem Rumpelstilzchen? Antwort auf diese und weitere Fragen des Grimm’schen Märchens geben Ihnen die entzückenden Marionettenfiguren.



In deutscher Sprache, mit Übertiteln in Englisch.