SALZBURG. Am 14. September findet in der Salzburger Altstadt bereits zum elften Mal der Salzburger Businesslauf statt.



Am 14. September 2017 fällt der Startschuss zum ersten Mal am Residenzplatz. Von hier aus führen erstmals zwei Strecken durch die Flaniermeilen der rechten und der linken Altstadt und Salzachseite, durchqueren die Mönchsberggarage, bieten einen grandiosen Blick auf die Festung vom Mirabellgarten aus und enden schließlich im Herzen Salzburgs am Domplatz.



Die Siegerehrung nach dem Lauf, die weltweit im Livestream mitverfolgt werden kann, steigt in einer der tollsten Locations Salzburgs – dem Rupertifestzelt am Kapitelplatz.



Anmeldung und Tischreservierungen sind ab Mittwoch den 31. Mai 2017 ab 12:00 Uhr freigeschalten