Salzburger HOSI ruft zum Walk4IDAHOT auf

12.05.2017, 12:24 Uhr

Veranstaltungen rund um den internationalen Tag gegen Homophobie

Am Mittwoch, dem 17. Mai wird der internationale Tag gegen Homophobie, Transphobie und Biphobie gebangen. Kurz und knackig: IDAHOT (International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia).Die Hosi Salzburg veranstaltet dazu einen Fachtag zu queeren Themen und Schule und Gesundheit. Am 17. Mai organisiert das Salzburg Global LGBT Forum einen Empfang im Schloss Leopoldskron, an dem auch die HOSI Salzburg teilnimmt.



Intersex-Beauftragte der Salzburger Hosi fordert Stopp von Geschlechts-Operationen an Kindern und Jugendlichen

Laut und bunt wird es dann am Samstag, dem 20. Mai: Der Walk4IDAHOT setzt sich ab 16 Uhr vom Bahnhofsvorplatz in Bewegung und setzt ein Zeichen für Vielfalt.Noch immer werden Transidentität und Intergeschlechtlichkeit als Krankheiten behandelt und gesellschaftlich tabuisiert. Von der der Weltgesundheitsorganisation WHO werden mehr als 50 Variationen der Geschlechtsentwicklung als Krankheiten eingestuft und auch Transidentitäten werden pathologisiert, so HOSI-Salzburg-Obfrau und Intersex-Beauftragte Gabriele Rothuber. "Wir fordern einen Stopp dieser Pathologisierungen! Darüber hinaus fordern wir fordern darüber hinaus einen sofortigen Stopp von geschlechtsverändernden Operationen bei intergeschlechtlichen Kindern und Jugendlichen."