Salzburger Rheumatag: "Rheuma hat viele Gesichter"

SALZBURG. Schmerzen im Rücken oder Knie? Knötchen in den Fingern? Schwellungen in den Gelenken? Ständig müde und kraftlos? In Österreich leiden ca. zwei Millionen Menschen an Beschwerden des Bewegungsapparates, 125.000 allein in Salzburg.



Umfassende Informationen über Diagnose und Therapie rheumatischer Erkrankungen bietet der Salzburger Rheumatag am Samstag, 23. September 2017, ab 13 Uhr (Einlass ab 12.30 Uhr) im Salzburger Nachrichtensaal, Karolingerstraße 40, 5021 Salzburg. Der Eintritt ist frei.