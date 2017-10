Salzburger Sprössling – 1. Salzburger Publikums-Kabarettpreis

SALZBURG. 9 Kabarettist(inn)en, jeweils 11 Minuten auf der Bühne … und am Ende ein freudiges Siegesstrahlen – das alles zusammen nennt sich "Salzburger Sprössling", Salzburgs erster Publikums-Kabarettpreis. Das heißt: Wer schließlich über den Gewinn des "Sprösslings" jubeln darf, entscheidet das Publikum.Der Kabarettpreis "Salzburger Sprössling" ist ein in dieser Art in Salzburg neuartiger Publikums-Preis und wird heuer zum dritten Mal vergeben. Auf der Bühne präsentieren sich in der Vorrunde am Freitag, 13. Oktober, 9 Kabarettist(inn)en. Die besten drei, die in der Vorrunde den meisten Zuspruch vom Publikum erhalten, wettstreiten dann im Finale am Samstag, 14. Oktober, um den Preis.



Der Kabarettpreis "Salzburger Sprössling" ist eine Initiative von River Song Entertainment und "Comedy im Pub" in Kooperation mit der ARGEkultur.Tickets gibt es bei der ARGEkultur (€ 12 im Vorverkauf, € 14 an der Abendkasse, 2-Tages-Pass € 20) unterTel. +43 662 848784, E-Mail: tickets@argekultur.at