Sascha Grammel: "Ich find's lustig"

SALZBURG. Die Show mit Sascha Grammel geht weiter, am 12. Juni 2018 gastiert der Comedian in der Salzburgarena.Sascha Grammel hat eine Meise, zwölf Zehen, einen Kopf aus geschlagener Vollmilch und wenn man ihm auf die Schulter tippt, wächst irgendwo in Spandau eine stattliche Tomate. Sagt zumindest Oma Grammel. Und die muss es ja wissen. Aber damit nicht genug!Nach seinen Mega-­Erfolgsprogrammeln "HETZ MICH NICHT!" und "KEINE ANHUNG" hat sich Sascha auch diesmal wieder in sein liebgewonnenes, persönliches „Lala-­Land“ in den Spandauer Hochanden bei Berlin zurückgezogen, um sich dort gleich mal jede Menge neuen Quatsch mit Soße für seine neue Show "ICH FIND'S LUSTIG" auszudenken. Dabei wie immer im Schlepptau: Freundchen Grammels alter Ego und liebevoll-­ungehobelter Adlerfasan Frederic "Tschakka" Freiherr von Furchensumpf, die unwiderstehlich süß-­naive Schildkrötendame Josie, der skurrile HamburgerÖkotrophologe und Beinahe-­Bestseller-­Autor Professor Doktor Peter Hacke, sowie der vier-­ bis sechsarmige Außerirdische Herr Schröder, seine Sternschnuppe Ursula, Exakt, Ursula, und allerlei flauschig-­türkisfarbige Show-­Hühner. Sprich: Alle Puppen sind also wieder mit an Bord auf Grammels Gute Laune-­Kahn! Ja, sogar Außer Rüdiger! Ahoi!Hier geht's zum Ticketvorverkauf: oeticket.com