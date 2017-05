"Schatten" – Theaterstück im Odeion

SALZBURG. Am Samstag, dem 20. Mai ab 19.30 Uhr wird das Stück "Schatten" von Elfriede Jelinek im Odeion gespielt.Orpheus, der größte Sänger der griechischen Mythologie, und Eurydike – Inbegriff des Liebespaares: Sie, getötet von einer Schlange und im Schattenreich, er, der alle betörende Sänger und ihr folgend, um sie zurückzuholen. Was aber, wenn Eurydike gar nicht zurück will?Was, wenn sie die angebotenen weiblichen Identitätsentwürfe, die alle nur vom Begehren eines anderen abgeleitet sind, verweigert? Elfriede Jelinek nähert sich dem Orpheus-Mythos von der Rückseite - sie spielt in SCHATTEN (Eurydike sagt) mit der Möglichkeit einer unmöglichen Sprechposition, in der das Objekt der Begierde selbst zur Sprache gelangt.

Die zweifache Nestroy-Preisträgerin Sabine Mitterecker hat Elfriede Jelineks Text mit drei Schauspielerinnen, eine von ihnen auch Sängerin, dem Klangregisseur Wolfgang Musil und einem jungen engagierten Team erarbeitet. Im Zentrum steht die Musikalität der Sprache, die immer wieder auf Referenzen aus der Musikliteratur trifft.Karten und Infos unter www.odeion.at und +43 662 660 330-30