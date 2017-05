05.05.2017, 15:02 Uhr

Science City in Itzling lädt zum Forschen ein

SALZBURG (lg). Im Rahmen des von der Stadt Salzburg ausgerufenen Wissensmonats Mai öffnen zahlreiche Organisationen in und um die Science City Itzling am zwölften Mai von 15 bis 20 Uhr ihre Pforten für die Öffentlichkeit. Auch Salzburg Research wird Einblicke in spannende Forschungsprojekte geben. Bei den Aktiv-Stationen speziell für Kinder und Jugendliche gibt es Kreatives und Do-it-yourself, Analoges und Digitales zum Ausprobieren und Mitmachen. Dabei kann man mit dem Schraubendreher auf Entdeckungstour gehen, das Innenleben eines Computers erforschen oder eigene Kunstwerke modellieren, die in 3D gedruckt werden.

