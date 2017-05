Science City Itzling lädt zum Tag der offenen Tür

12.05.2017, 15:25 Uhr

Fragen wie diesen sind heute Vormittag Schüler in der Science City Itzling auf den Grund gegangen. Zusammen mit den Experten der ansässigen Einrichtungen haben sie gebaut, gebastelt und viel Neues gelernt.Am Nachmittag ist die Science City Itzling für alle Interessierten geöffnet und zeigt, woran in den unterschiedlichen Lehr- und Forschungseinrichtungen gearbeitet wird. Ein abwechslungsreiches Programm mit vielen Mitmach-Stationen erwartet die Besucher.Bis 20 Uhr laden folgende Partner der Wissensstadt ein:• Coworking Salzburg• Happylab• Salzburg Research• Uni Salzburg Fachbereich Chemie und Physik der Materialien• Uni Salzburg Fachbereich Geoinformatik – Z_GIS• Uni Salzburg Centre for Human-Computer-Interaction• Uni Salzburg Fachbereich Computerwissenschaften• Uni Salzburg AG Didaktik der Physik