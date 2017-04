Sie treten bei der Physik-WM in Singapur für Österreich an

24.04.2017, 10:04 Uhr

Salzburger Schüler gehören zu Österreichs Physiker-Nachwuchselite

Dass sie zu Österreichs bestem Physiker-Nachwuchs zählen, das haben sie vergangene Woche eindrucksvoll unter Beweis gestellt: Amir Dellali (BRG), Valentin Wiesinger und Jonathan Hell (beide Akademisches Gymnasium) – zusammen das Team "Salzburg Alpha".Bei dem Wettbewerb – an dem auch Teams aus anderen Ländern teilnehmen – hat das Team "Salzburg Alpha" hinter einem ungarischen Team den zweiten Platz erreicht. Damit sind die drei Salzburger Fixstarter im österreichischen Nationalteam für die Physik-WM vom 5. bis 12. Junli in Singapur.

Besonders stolz auf dei drei Salzburger ist der Physik-Lehrer Julian Ronacher. Neben seiner Lehrer-Tätigkeit am BG Zaunergasse hat er nicht nur das "Salzburg Alpha"-Team, sondern noch ein weiteres Salzburger Team ("Salzburg Omega") in seiner Freizeit auf die Physik-Meisterschaft vorbereitet. "Salzburg Omega" erreichte übrigens den neunten Platz und damit die zweitbeste österreichische Platzierung. Unterstützt wurden die Schüler auch von Georg Lindner: Der Physik-Lehrer hat am Akademischen Gymnasium seinen Pluskurs Physik als Vorbereitungs-Plattform zur Verfügung gestellt.