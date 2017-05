"Stille Nacht" dient als Stoff für Theaterproduktion

09.05.2017, 08:40 Uhr

Premiere am 25. November 2018

"Geplant ist ein Theaterstück mit Musik, das von einem erfahrenen, internationalen Creative-Team eigens für das Salzburger Landestheater geschrieben wird. Wir möchten weder die Entstehungsgeschichte des Liedes noch das Leben seiner beiden Schöpfer nacherzählen, sondern aus heutiger Perspektive auf dieses Lied blicken. Welcher Gehalt steckt in diesem Text? Wie begegnen moderne Menschen der überkonfessionellen und hochaktuellen Friedensbotschaft dieses Liedes?“, so Maldeghem.Für die Musik konnte der Oscarnominierte Filmkomponist John Debney gewonnen werden, der auch die Filmmusik für „Die Passion Christi“ oder „The Jungle Book“ komponiert hat. Das Drehbuch wird die junge Autorin, Regisseurin und Musikerin Hannah Friedman entwickeln.Premiere von „Silent Night Story“ ist am 25. November 2018 in der Felsenreitschule.